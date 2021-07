Fries fytst de Tour fan 1903: "Ien maklike etappe, dy is 280 kilometer"

Dat is in ambysjeus aventoer, Arjen. Hoe fier binne jim?

"We binne yn twa dagen fan Parys nei Marseille fytst, dêr binne we no. Alle etappes binne sa'n 400 oant 500 kilometer. Der sit ien maklike by, dy is 280 kilometer, haha. Gelokkich binne it mar seis etappes, dat besykje we yn twa wiken te dwaan. Hieltyd ien dei fytse en dan in rêstdei. En it wykein nimme we ek frij. Dus 1200 kilometer 'e wike, 2.400 yn totaal."

Is it te dwaan?

"Dat wit ik net sa goed. We ha twa etappes hân en ik bin wol aardich stikken. Dat ha de oaren ek. We ha oeral wat pyntsjes: dit docht sear, dat giet mis. En ik seach dat it waar yn Limboarch mâl giet, mar hjir ek. Ik ha noch noait safolle rein sjoen."