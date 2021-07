De Lemmer hat it smoar yn no't it skûtsjesilen dit jier net trochgiet. De organisaasjes fan likegoed de SKS en IFKS sjogge it silen net sitten no't de maatregels fan it kabinet oanskerpe binne troch de hegere besmettingsoantallen. Op De Lemmer wurdt gewoanwei fjouwer kear syld, mar no bliuwt it stil.