De Lemmer baalt fan skraste skûtsjestriid

Net eltsenien yn it wettersportdoarp begrypt it beslút fan de SKS en IFKS. De coronabesmettingen nimme wol ta, mar yn de bûtenloft by it wetter falle de risiko's nei alle gedachten ta. "It is no ek faak sa, dat it strân fol leit en dan kontrollearet ek net ien. En dat mei dan wol en dit net. It is wol wat bryk", seit Diny Tijsseling fan The British Pub.

Sy sit ek yn it bestjoer fan de ûndernimmersferiening op De Lemmer. Se ferwachtet dat winkels, kroegen en restaurants omset ferlieze, omdat klanten fuortbliuwe. "Dit is ferskrikkelik bale, it sil saai wurde yn it doarp. Wy meie neat mear organisearje".

Ek Siene de Vries fan wettersportferiening Zevenwolden baalt der fan: