Measte doarpsfeesten fiskje efter it net foar coronastipe fan it Ryk

De organisaasjes fan Fryske doarpsfeesten fiskje efter it net as it giet om de coronastipe fan it Ryk. De stipe jildt foar eveneminten dy't pland stiene yn de perioade tusken 10 july en 13 augustus. Mar de measte Fryske doarpsfeesten binne dêrnei. De kosten dy't makke binne, falle net ûnder de regeling.