Tennisser Sander Arends nei heale finale ATP-toernoai Båstad

It toernoai yn Båstad is in saneamd ATP-250 toernoai. Dat is in nivo heger dan de challengertoernoaien dy't Arends en Pel gewoanwei spylje. Earder dizze wike wiene Arends en Pel mei 6-1 6-4 te sterk foar Luis Martinez út Fenezuëla en Artem Sitak út Nij-Seelân.

Tsjinstanners yn de heale finale binne Pablo Cuevas (Oerûguay) en Fabrice Martin út Frankryk.