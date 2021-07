Mûlkapkeplicht yn Fryske sikehûzen jildt wer, Nij Smellinghe ein fan de dei pas

It Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) hat besletten om de mûlkapkes wer yn te setten. "Het mondneusmasker zetten we opnieuw in omdat in het onderlinge contact niet altijd de 1,5 meter gegarandeerd kan worden."

Yn it sikehûs yn Drachten jildt de mûlkapkeplicht noch net. Guon meiwurkers en besikers freegje har freedtemoarn ôf wêrom't yn it sikehûs noch gjin mûlkapkes droegen wurde. In wurdfierder seit dat minsken noch ynformearre wurde moatte.

Alle maatregels folhâlde

It belangrykste bliuwt om ek alle oare foarsoarchsmaatregelen fol te hâlden, seit it ROAZ. Dat betsjut hannen waskje, oardel meter ôfstân hâlde, thúsbliuwe by klachten en teste litte by klachten. Dat jildt ek foar minsken dy't faksinearre binne.