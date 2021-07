Fytsers meie yn it wykein wer troch Ljouwerter winkelstrjitten fytse

De Nijstêd en de Wirdumerdyk wiene lang ferbean foar fytsers, mar yn it wykein mei it no dus wer. Neffens de gemeente steane der gjin lange rijen mear foar de winkels. Ek de fytserekken binne fuorthelle.

Boppedat is der yntusken genôch plak om de sneonsmerk wer op de stoepe te hâlden. Dy stie earder op strjitte.