Petysje foar behâld Welcome to The Village mear as tûzen kear tekene

Tûzenen festivalleafhawwers soene har dizze dagen klear meitsje foar it evenemint dat freed losgean soe. It ferhaal is bekend: noch foardat de coronamaatregels oanskerpe waarden, sette de rjochter al in streek troch de fergunning. It festival soe skea oan de natuer yn de Griene Stjer tabringe.

De rjochtsaak wie oanspand troch stichting Groene Ster Duurzaam. Dy stichting is benaud foar natuerskea en krige gelyk fan de rjochter.

Festival de dupe fan skeel

De festivalorganisaasje fielt him yn de steek litten troch de gemeente Ljouwert. De saak mei de fergunning komt alle jierren werom, seit artistyk lieder Eva van Netten earder tsjin omrop LEO Middelsé. "De rechter heeft ook eerder al eens gezegd: ga met elkaar om tafel en zorg dat die vergunning gaat kloppen. Wij zijn een soort speelbal waar we nu de dupe van zijn."

In petysje om Welcome to The Village foar Ljouwert te behâlden, is yn minder as in wike goed 1.100 kear tekene. De ûndertekeners bale derfan hoe't it giet. It festival bringt al hast tsien jier kultuer, duorsume inisjativen, sosjale wurkgelegenheid en kohesy nei de stêd, sizze se.