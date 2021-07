Friezen yn rampgebiet: "We moasten de camping fannacht halje-trawalje ferlitte"

René Jongsma siet yn it plakje Polleur, yn de Belgyske Ardennen. "We waarden fannacht fan bêd helle, it leger fertelde dat we de camping halje-trawalje ferlitte moasten." Se binne nei in feilich gebou yn Spa brocht.

It gong need, seach Jongsma. "It wie soarchlik. In brêge hold it wetter tsjin, mar dy is stikken gong. De brânwacht fertelde dat de auto's gewoan 'swommen'. It hat yn fyftich jier net sa west."