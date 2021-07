Simmerblog: Simmer yn Nijewier en Wetsens

Peter Tromp is havenmaster yn it splinternije haventsje fan Nijewier. Dy haven is krektlyn opknapt en no hat it doarp ek in eigen kanoplak.

"Dit haventsje wie in toarne yn it each", seit de havenmaster. "Wy seagen al jierren tsjin in stjonkende put oan. Wylst is eins it fisitekaartsje fan it doarp is, want jo komme faaks fan dizze kant it doarp binnen."