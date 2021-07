Ljouwert krijt 20 miljoen om hûzen te ferduorsumjen

It jild komt út it lanlike Volkshuisvestingsfonds. Dêr hie Ljouwert in oanfraach dien fan 20.568.166 euro. Sels docht de gemeente der noch njoggen miljoen by.

Mei it jild wurde de hûzen yn de wiken Bilgaard, Oud-Oost, Heechterp-Schieringen en de Vrijheidswijk ferduorsume. It kostet in soad jild om hûzen bygelyks goed te isolearjen en te ûnderhâlden. Bewenners kinne dat sels faak net betelje. Sy kinne mei in regeling no 80% fan de kosten werom krije.

Net allinnich foar hûzen

De miljoenen binne net allinnich foar de hûzen, want de gemeente wol ek de iepenbiere romte foar it klimaat ferbetterje.

It wurk begjint yn de rin fan 2022. Yn totaal duorret alles sa'n tsien jier.