Lemster iismakker wint op online kampioenskip: "De sjuery hat myn iis makke"

Lokwinske, Marten! In online iiswedstriid, hoe wurket soks?

"Dankewol! De sjuery siet yn Italië, dêr soe de wedstriid gewoanwei ek wêze, mar fanwege corona wie it no allegear digitaal. We ha ús spullen op de kuoltransport set en derhinne stjoerd, beferzen en al. En mei in fideoferbining ha ik de sjefs fan de sjuery útlein hoe't se myn iis meitsje."

Dus sy ha it makke mei dyn yngrediïnten?

"Kloppet! It wie in Grykske yochert, en dan mei in sauske fan kaki. Dat is by ús yn Nederlân in frij ûnbekend stik fruit, mar it leit tsjintwurdich gewoan yn de supermerk. Dêr ha we wat mei betocht. En we ha it de namme Sweet & Happiness meijûn."

It is dus swiet?

"Bytsje swietsoer, ja. We ha it op smaak brocht mei ûnder oare stjeranys, in fanyljestokje en tonkabean. It is hartstikke moai wurden."