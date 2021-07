Sjuery Rink van der Veldepriis wol reglemint feroarje

"Noch mear incrowd"

Willem Verf is âld-foarsitter fan de stifting FLMD en hy hat it reglemint mei opsteld. Hy fynt dat it net feroare wurde moat. "Dan bliuwe de prizen en it jild dat dêrby heart sirkulearjen yn in lyts groepke skriuwers. It nije foarstel makket de Fryske skriuwerswrâld noch mear 'incrowd'. En dat moatte we net ha."

Neffens Verf binne der genôch debutanten dy't de priis winne kinne. De Rink van der Veldepriis waard foar it earst útrikt yn 2004. Johan Veenstra is de earste winner dy't net yn it Frysk skriuwt mar yn in Fryske streektaal, it Stellingwerfsk.