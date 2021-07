Sytse Bokma pakt deititel en liederstrui yn Gryptsjerk

By de junioaren gie de deititel ferrassend nei Minne Smit út Winsum. Hy sette in nij persoanlik rekôr del fan 18,64 meter. Wisse Broekstra waard twadde (18,49) en Rutger Haanstra pakte it brûns (18,10).

Boschma hellet út

By de froulju soarge Tirza Boschma foar spektakel troch mei in prachtige sprong, wêrby't se hast stil stie, flink foarby de 15 meter te ljeppen: 15,32 is in nij PR en goed foar har earste deititel dit seizoen. Sigrid Bokma waard twadde (15,02) foar Pytrix Westra (14,49).

By de jonges pakte Arend Veenstra út Surhuzum syn fiifde titel op rige, dizze kear mei 17,36. Douwe Abma (16,58) en Germ Terpstra (15,77) folgen op respektabele ôfstân.

Hanneke Westert út Snits wûn by de famkes mei 14,85 meter. Dêr waard Hilde van der Weij út Sint-Jabik kreas twadde mei 14,50 (PR). Inger Haanstra waard tredde (13,19).