Frustraasje is 'megagrut' nei skrassen skûtsjesilen: "Hjir dogge we alles foar"

De boargemasters tinke dat der tefolle publyk op ôf komt, as der syld wurdt. De minsken soene net yn de hân holden wurde kinne. Dat jildt ek foar de IFKS.

It betsjut dat der fan 't simmer hielendal gjin skûtsjesilen is. Dat is 'hartstikke soer', seit Harmen Brouwer. Hy is al mear as twa jier skipper op it skûtsje fan Langwar, mar hat noch gjin wedstriid syld.

"It giet om dy twa wiken. Dêr libje je foar, dêr dogge je alles foar, en dêr litte je alles foar. As dat net trochgiet, is it hartstikke soer", seit Brouwer.

Hy rjochtet de blik no op takom jier, mar hy wit dat er in jier lyn itselde sei. "Foarich jier tochten we, it wurdt 2021. We koene net leauwe dat it no noch sa wie. Mar it is net oars. Takom jier wolle we flamme. As it dan wer net trochgiet, fret ik myn skuon op!"

Fier fuort

Takom jier is fier fuort, seit skipper Klaas van der Meulen fan Wâldsein. Foardat de SKS it beslút bekendmakke, hie er noch hoop op in alternatyf. Dy hoop is der net mear, mar hy bliuwt posityf. "Yn 2022 moatte we sile. Dat moat. Dat moat."