SKS skrast skûtsjesilen nei oprinnend tal coronabesmettingen

Mei troch de oprinnende besmettingssifers en de nije coronamaatregelen sjogge de SKS en de belutsen gemeenten gjin kâns om it kampioenskip feilich te organisearjen. It grutste argumint fan de gemeenten is dat it publyk net tsjin te hâlden is.

"Yn Fryslân nimt it oantal besmettingen stevich ta", sei boargemaster Fred Veenstra fan De Fryske Marren, neidat earder op de dei dúdlik waard dat de IFKS it kampioenskip skrast hie.

"It giet net de goeie kant op", sei Veenstra. "En dan moatte wy ús knopen telle. De sitewaasje is 180 graden oars as foarige wike."