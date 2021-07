Slachter mei woarst net mear rikje, ek al docht er dat al hast 30 jier

Wethâlder Irona Groeneveld fan de gemeente De Fryske Marren fynt dat gjin goed argumint: "As je al fiif jier lang sûnder rydbewiis ride en dan oanhâlden wurde, kinne je ek net sizze dat se dat mar earder dwaan moatten hiene."

Foarige wike kaam Veldman noch by de gemeente del om te praten oer in oplossing. De dei derfoar krige der op de mat al in brief mei in twangsom.

De gemeente hie dúdlik sein dat it petear gean soe oer it fuortheljen fan de reekkast, mar Veldman sels hie noch hope op in oare oplossing.

'Drûge woarst jout in sterke geur"

"It drûgjen fan de drûge woarsten wurdt dien mei turf en houtsnippers. Dat jout yndie in sterke geur. Dat hiene we noch ergens oars dwaan kind, sadat we hjir ús spek, ús hammen, ús reekwoarsten en en ús oare woarstsen noch rikje kind hiene. Dat feroarsaket folle minder oerlêst, mar dêr is gjin diskusje mear oer mooglik."

De wethâlder begrypt dat it lestich is foar de slachter, mar kin neat oan de sitewaasje feroarje. De reekkast moat fuort.