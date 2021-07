Simmer sûnder skûtsjes hieltyd tichterby: SKS tinkt oer skrassen silerij

De SKS hat al 'in stânpunt ynnaam', seit Veenstra, mar dy organisaasje wol it earst diele mei de leden, foardat it nei bûten komt. De SKS wol foar dy tiid net by Omrop Fryslân reagearje.

Veenstra seit dat de SKS jûn bekendmakket hokker beslút oft der naam is. Hy wol dêr net op foarút rinne, mar 'ûntkent net' dat de arguminten by de SKS en de IFKS itselde binne.

De IFKS is skrast, omdat it publyk net yn de stringen te hâlden wêze soe. En by de SKS is der faak sels mear publyk.

"It giet net de goeie kant op"

"Yn Fryslân nimt it oantal besmettingen stevich ta", seit Veenstra. "Hjoed ek wer. It giet net de goeie kant op. En dan moatte wy ús knopen telle. De sitewaasje is 180 graden oars as foarige wike."

Woansdei binne der yn Fryslân 160 nije besmettingen fêststeld.

In wike lyn sei de SKS noch dat it kampioenskip dit jier, mei in pear oanpassingen, wol trochgean koe. Foarsitter René Nagelhout sei doe dat der keazen wie foar konsesjes om dochs sile te kinnen.