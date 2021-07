Klap foar IFKS: kampioenskip giet dit jier net troch

"It is dramatysk, net inkeld foar de skippers en de bemanningen fan de 62 skûtsjes. Mar ek foar alle frijwilligers, pleatslike kommisjes, wedstriidlieders en bestjoeren. Foar elk is dit in drama."

Ofsluten fan oevers en wetters net helber

It grutste argumint fan de gemeente is dat it publyk net tsjin te hâlden is. "Kwa organisaasje wienen we der klear foar, mar ien ding kinne we net regelje en dat is it publyk. De gemeenten sjogge dat de betingsten no sa feroare binne en sjogge gjin oare wei as it publyk keare. It ôfsluten fan oevers en wetters foar publyk sjocht men net as helber. Dat fine we spitich, mar as der in kâns west hie, dan hienen we dy pakt. We begripe it en we begripe ek dat it gjin doel hat om fol te hâlden dat it wol kinne soe. Men kin gewoan gjin tastimming jaan. It is yn- en yntryst foar elkenien."

De IFKS hie al flachjes drukke litten en ek de prizen binne oanskaft. It is de twadde kear op rige dat it net trochgiet. "De skippers hienen fansels hope dat it trochgean soe, mar in part fan de achterban wol ek dúdlikheid."