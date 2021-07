GrienLinksers wolle feroaring yn de partij: "Gjin oanfal, mar tiid foar fernijing"

"In de gemeentepolitiek heb ik gemerkt dat je je niet als een paard met oogkleppen alleen op klimaat kunt richten. Dan sla je de plank mis. Er zijn nu zoveel crises. Ik miste heel erg het sociale geluid. Als je een kleinere beurs hebt of een onzeker bestaan, dan kan het klimaat een ver-van-mijn-bed-show zijn."

Molenaar hie ek graach sjoen dat der mear noardlike kandidaten ferkiesber wienen foar de Twadde Keamer. Op de kandidatelist stie gjin ien Fries. "Dat vind ik een zwaktebod. En dan kun je wel beginnen over kwaliteit, maar je moet ook mensen een kans geven. In 2017 ben ik zelf uit het niets op nummer twee gezet in Leeuwarden. Nu, drie jaar later, ben ik fractievoorzitter."

Gjin oanfal

Jongereinorganisaasje DWARS slút him oan by it inisjatyf, seit de nije foarsitter Hiske Scholtens. Sy komt út Eastermar. "Dit manifest is gjin oanfal op de partij, mar de partij is wol ta oan in fernijing", seit se.

De groep Nieuw Kritisch GroenLinks hat no in petysje opset. "In de dagelijkse politiek laat GroenLinks zich leiden door kiezersonderzoeken en een strategie gericht op regeringsdeelname", stiet dêryn. De petysje stiet sûnt tiisdeitemiddei online set en is yntusken troch 108 leden ûndertekene.

"Activisme heeft plaatsgemaakt voor bestuurlijke politiek", stiet ek yn de petysje. "Zo is onduidelijk geworden waar GroenLinks voor staat."