Fryske GrienLinksers stypje petysje foar mear demokrasy yn partij

De krityske leden binne it foar in grut part iens mei de kommisje dy't ûndersyk dien hat nei de Twadde Keamerferkiezingen, dy't foar de partij teloarstellend ferrûnen. Yn maart gong de partij fan fjirtjin nei acht sitten. Neffens de evaluaasje kaam dat mei trochdat listlûker Jesse Klaver gjin oertsjûgjend en helder ferhaal hold.

"In de dagelijkse politiek laat GroenLinks zich leiden door kiezersonderzoeken en een strategie gericht op regeringsdeelname", skriuwt de groep mei de namme Nieuw Kritisch GroenLinks yn in online petysje. De petysje is tiisdeitemiddei online set en yntusken troch 108 leden ûndertekene.

"Activisme heeft plaatsgemaakt voor bestuurlijke politiek", sizze se. "Zo is onduidelijk geworden waar GroenLinks voor staat."

Net nei krityk harke

De leden neame de konstatearringen en oanbefellingen fan de evaluaasjekommisje "op hoofdlijnen herkenbaar". Se wize der ek op dat de krityk earder ek al klonk en dat der doe net nei harke is. De groep tinkt dat dat ek komt trochdat "een te kleine, weinig diverse groep mensen al té lang de dienst uitmaakt".

Neffens de krityske leden is der "nauwelijks sprake van een functionerende partijdemocratie" en boppedat "te weinig ruimte voor interne discussie". Se dogge in tal foarstellen om dat te ferbetterjen. Se fine ek dat GrienLinks net genôch docht om in echt 'diverse' partij te wêzen wêryn't elkenien heard wurdt.

'Gjin oanfal op de partij'

Jongereinôfdieling DWARS slút him oan by it inisjatyf, seit de nije foarsitter Hiske Scholtens. Sy komt út Fryslân. "We sjogge dit manifest net as in oanfal op de partij, mar as in hantrekken nei it partijbestjoer en de Twadde Keamerfraksje om aktyf foarstellen te dwaan en mei te tinken om de partij wer op it goede paad te krijen."