SC Hearrenfean ferliest oefenwedstriid en Mitchell van Bergen

Hearrenfean hie it bettere fan it spul, mar kânskes foar Van Bergen en Tibor Halilovic (dy't ôfrûne wykein noch twa kear skoarde) smieten gjin goal op. Oan de oare kant foarkaam doelman Erwin Mulder de 0-2. Flak foar it skoft rekke Van Bergen út de wedstriid mei in blessuere. Hoe slim oft dy blessuere is, is noch net dúdlik.

Noch gjin Stevanovic

Yn it begjin fan de twadde helte skeat spits Henk Veerman de bal tsjin de touwen, mar hy die dat út bûtenspulposysje. Dat gong dus net troch. Yn it lêste healoere joech trainer Johnny Jansen spyltiid oan in grutte groep wikselspilers. Nije oanwinst Filip Stevanovic siet dêr net by.

Flak foar tiid makke Dor Turgeman der noch 0-2 fan foar Maccabi, yn in faze dat Hearrenfean de lykmakker socht. By 0-2 bleau it op it sportpark fan SDC Putten.