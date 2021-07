Sel ûnder betingst foar Ljouwerter dy't Rutte bedrige

De fertochte hie der ûnder oare op set dat Rutte in kûgel krige en dat er him kapotsjitte soe. Rutte soe him slim bedrige field ha troch de tweets.

De fertochte seit dat er de berjochten yn in opwâling pleatst hat. Hy hie te folle dronken en wie bot frustrearre omdat er troch de coronamaatregels syn bern al in skoft net sjoen hie. Hy sei yn de rjochtbank ek dat er wol achter it coronabelied fan it regear stiet.

De man hat helpt socht en rint no by in psychiater en by de ferslavingssoarch.