GGD Fryslân: tal besmettingen sil kommende wiken fierder oprinne

Dochs betsjut dat net dat der gjin reden is ta soarch. "Het gaat nu ook weer van jongeren naar ouderen. Ouderen die niet gevaccineerd zijn bijvoorbeeld. En ook al ben je gevaccineerd, dat helpt niet 100%. Bovendien beschermen de vaccins ook minder goed tegen nieuwe varianten." Fan de minsken dy't ôfrûne wike posityf testen op it coronafirus, wie seis prosint nei eigen sizzen folslein faksinearre.

Long covid: serieus probleem

Net allinnich it feit dat mooglik âldere en kwetsbere minsken it firus krije is soarchlik. "Jongeren krijgen soms long covid. Dan belanden ze niet per se in het ziekenhuis, maar houden ze wel langdurig klachten."

In kwart fan de 16- oant 25-jierrigen seit trije moannen nei in besmetting noch hieltyd lêst te hawwen fan klachten. It giet om wurgens, koartamichheid, pine yn 'e holle, net goed konsentrearje kinne en dingen gau ferjitte.

Hichtepunt tal besmettingen moat noch komme

Oer de ôfrûne wike sjoen, komme der alle dagen gemiddeld 170 nije besmettingen by yn Fryslân. Hofstra ferwachtet dat it hichtepunt noch net berikt is. "Het effect van de feestjes van afgelopen week zien we pas over twee week in de cijfers. Dan gaan we misschien wel naar 300 per dag of nog hoger. We moeten dus op onze qui-vive zijn."

Net elkenien is it deroer iens dat it tal registrearre besmettingen omheech giet. Guon saakkundigen ferwachtsje dat minder minsken har teste litte. Dan giet it firus net fuort, mar komme der wol minder positive gefallen oan it ljocht. Under oare de boargemaster fan Skylge is benaud dat dêrmei it sicht op de fersprieding fan it firus ferdwynt.