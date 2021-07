In bybaantsje ast in jier as achttjin bist. Dan kinst fakkefolje yn in supermerk, ôfwaskje yn de hoareka of skjinmeitsje op in pretpark. Mar der binne somtiden jongeren dy't it grut oanpakke. Lykas Syb van den Beuken. Dy begjint op syn achttjinde syn eigen sylskoalle op it Nannewiid.