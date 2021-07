Gjin corona yn Ljouwerter finzenis: alle detinearden teste negatyf

Dêrtroch moasten 48 detinearden yn har eigen sel wachtsje op de útslach fan de test fan de fjirtjin dy't klachten hienen. "We willen geen risico nemen", sei wurdfierder René Hut. "In de buitenwereld wordt het spannender, daarom zijn we in de gevangenis ook extra voorzichtig."

No't de útslaggen fan de testen negatyf binne, kinne de detinearden fan woansdeitemoarn ôf wer meidwaan oan it deiprogramma.