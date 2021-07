Diel fan PI De Marwei yn karantêne om mooglike besmettingen

Yn de PI wiene 14 detinearden dy't ferskynsels fan corona hiene. Dêrom wurdt no de hiele fleugel test: it giet om 48 detinearden.

"We willen geen risico nemen", seit wurdfierder René Hut. "In de buitenwereld wordt het spannender, daarom zijn we in de gevangenis ook extra voorzichtig."

De detinearden krigen tiisdei in test. De tsjinst Justitiële Inrichtingen ferwachtet woansdei de útslach.