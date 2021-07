Boargemaster Skylge benaud om sicht op campingjeugd en firus te ferliezen

It kin hurd gean yn tsien dagen, seit Van de Pol. "Toen dachten we nog: de zomer lacht ons toe en we hebben een mooi seizoen voor de boeg. De wereld ziet er op dit moment heel anders uit."

Minder testen, dus minder goed sicht op firus

In wike lyn is in tagongsteststrjitte iepene op it eilân. Dêr koenen alle dagen 400 minsken har teste litte. Dizze wike soe de kapasiteit nei 1.000 testen op in dei. Mar no't de nachthoareka ticht moat, is de needsaak foar sa'n tagongstest der net mear. En dus lit jongerein him minder teste.

Dat wit Van de Pol ek. Se is benaud dat it sicht op it firus ferdwynt. "Meten is weten. Als minder mensen testen, betekent het dat er ook minder positieve besmettingen worden gemeten. Maar dat betekent natuurlijk niet dat ze er niet zijn. Dat baart me wel zorgen: dat mensen wel ziek zijn en het virus zich verspreidt, maar dat we het niet weten."