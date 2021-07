Bewenners De Stelp op It Amelân yn karantêne: corona fêststeld by meiwurker

De karantêne is yn oerlis mei de GGD en de Specialist Ouderengeneeskundige fan KwadrantGroep en gie juster yn, fan 15.00 oere ôf. Dit betsjut dat de bewenners safolle mooglik yn harren eigen appartemint bliuwe moatte.

Hjir moatte sy ek ite en de bewenners meie gjin besite mear ûntfange. De maatregel is nommen fanwege de deltafariant dy't rûn giet yn Nederlân en ekstra besmetlik is.

Willem van der Kooi, lokaasjemanager by it wensintrum: "Ien fan de meiwurkers is besmet rekke op it eilân. Eins is it hiel nuver, se wie folslein faksinearre, mar hat dochs in besmetting oprûn." De meiwurker hat earst noch oan it wurk west om't sy gjin klachten hie. "

Ferrassend

"Dat is foar us allegearre ferrassend", seit Van der Kooi. Yn it wensintrum is elkenien faksinearre, ek it personiel. "En op It Amelân binne alle folwoeksenen sa goed as faksinearre. It is in senario dêr't je gjin rekken mei hâlde."