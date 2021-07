Dochs in streek troch oanpaste edysje Concours Hippique Bûtenpost

Neffens de foarsitter hawwe minsken der wol begryp foar. "En ik ben een optimistisch mens, ik blijf positief. Het is uithuilen en direct weer verder."

Kontinuïteit

De bedoeling mei de oanpaste edysje wie al dat minsken harren eigen stuollen meinimme soene. De kaartferkeap wie online en minsken moasten in corona-tagongsbewiis sjen litte om te sjen dat sy feilich wiene. Mar no giet it hielendal net mear troch.

Twa wiken lyn wie de organisaasje noch wakker wiis dat it like dat it mei dy maatregels wol trochgean koe. "We wilden koste wat kost iets doen," sei foarsitter Dolfijn doe. Dat soe wichtich wêze foar de kontinuïteit: de organisaasje wie benaud it omtinken by dielnimmers, eigeners, publyk, sponsoaren en frijwilligers te ferliezen.