Stichting Amelander Musea wol produksjeline foar Amelanner wol

De Amelanner wol wurdt no noch ferwurke yn Dútslân, mar yn Roden stiet in masine dêr't it ek mei barre kin, seit William Beijaard, direkteur fan de Stichting Amelander Musea. Dat is ek goed foar de wurkgelegenheid op it eilân, want foar de betsjinning fan de masine binne aansten op syn minst 2 persoanen nedich.

It plan is dat de masine yn it neijjier ophelle wurde kin en dat it dan yn de winter ynstallearre wurdt yn it lânboumuseum. Mei peaske, as de drokte op it eilân wer tanimt, soene se it earste wol fan de line ôfhelje wolle, seit Beijaard.

'Van A tot Z'

"Ons idee is ook nog om in het landbouwmuseum een soort middenplein te creëren, dat het ook een soort toeristische bezienswaardigheid wordt", seit Beijaard. "Ze kunnen er van A tot Z het hele proces doorlopen."