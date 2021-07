Topkok moat doarpskafee Wergea rendabel meitsje

It ferhaal fan it kafee yn Wergea krijt wer in nij haadstik. In pear jier lyn wienen it alve Wergeasters dy't besleaten de kroech op te keapjen. It wie in pear jier dêrfoar fallyt gien.

It doel fan de alve wie om it kafee te behâlden foar Wergea en te sjen wat der mear mooglik wie. De groep makke in plan foar de bou fan seis apparteminten foar de eigen doarpsjeugd, in part waard omboud ta restaurant (Oan Tafel) en yn de tuskentiid runden de manlju de kroech.

In doarpskafee runne is dreech

Mar dat wie in bêst in oanslach. De groep, redusearre ta tsien, wurke troch de wike. Yn it wykein moasten se de boel opknappe en bartsjinsten draaie. De sifers binne swart, mar dúdlik waard dat in doarpskafee gjin lang libben hat.