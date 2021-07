Fytsers en mountainbikers tenei keard by It Mandefjild by Bakkefean

Mountainbikers en crossers soargje foar tefolle skea, seit boskwachter Manon van Wezel. "Je kunt je voorstellen dat je in zo'n natuurgebied allerlei soorten hebt. Die zoeken hun eten, moeten rusten, broeden misschien wel. Als daar dan dagelijks mensen doorheen banjeren, verstoort dat. Dat kan zover gaan dat ze weggejaagd worden."

It Mandefjild is in gebiet mei in grut ferskaat oan natuer, mei bosk, heide, finnen, gerslannen en stosânterrein. Der libje reptilen lykas de njirre en de gerskrûper, mar ek bysûndere ynsekten lykas it heideblaujurkje en it grienjurkje.

Oaljefantepaadsjes

Op de buorden stiet al 'wandelen op wegen en paden,' mei oare wurden: it gebiet wie eins sawiesa bestimd foar allinne kuierders. "Maar we zien de laatste jaren het aantal mountainbikers en crossmotoren toeneemt. We zien ook steeds meer olifantenpaadjes ontstaan: paden die er eerder niet lagen en door ons als mens zijn gemaakt, doordat er bijvoorbeeld gewandeld of gefietst wordt."