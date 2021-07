Biblioteken lienden minder boeken út mei corona, mar wol mear e-books

Troch de útbraak fan it coronafirus binne der ferline jier 25 persint minder boeken útliend. Wol is de útlien fan e-books mei 40 persint tanommen. "De biblioteek libbet", seit Meijerman. "In soad minsken fûnen it ferskriklik dat wy net iepen wiene mei corona. Minsken komme hjir om te wurkjen, te lêzen, om help yn it formulieresprekoere, echt fan alles."

Ofhelservice

De Drachtster biblioteek hat syn bêst dien om de minsken dochs fan boeken te foarsjen. "Der wie in ôfhelservice: meiwurkers sochten de boeken byinoar, dat wie in soad wurk. Dus wy hiene it tige drok."