Plysje docht ûnterjochte melding fan 'oplichter' op 'e Lemmer

De KPN-meiwurker wie yn syn unifoarm oan it wurk op 'e Lemmer, omdat it bedriuw dêr dwaande is mei it glêsfezelnetwurk. In ynwenner, by wa't de man oanbelle hie, fertroude it net en belle de plysje. Dy pleatste dêrnei in warskôging op sosjale media, ynklusyf sinjalemint. Minsken moasten 112 belje as de man oanbelje soe.

By KPN is gjin neifraach dien, seit in wurdfierder fan it bedriuw.

KPN hie bewenners op de hichte steld

De warskôging fan de plysje wie ûnterjochte, want de man wie dus wol gewoan oan it wurk foar KPN. Bewenners hiene ek in brief krigen dat KPN dwaande is mei it oanlizzen fan glêsfezel.

It telecombedriuw is net te sprekken oer de berjochtjouwing fan de plysje. "Vervelend dat dit gebeurd is", seit in wurdfierder. "Onze medewerkers kunnen zich legitimeren. Bovendien hebben we de bewoners op de hoogte gesteld dat we langs zouden komen. Kennelijk heeft de bewoner tocht gedacht: dit klopt niet."

'Ungemaklike situaasje'

De wurdfierder baalt fan KPN derfan dat de hûdskleur fan de meiwurker yn it oarspronklike berjocht fan de plysje neamd wurdt. KPN doart net te sizzen oft it dêrmei te krijen hat dat de Lemster direkt de plysje belle, mar neamt it wol in ûngemaklike situaasje.

"KPN is heel erg van de diversiteit: hoe meer kleuren hoe beter. En dat vindt de politie volgens mij ook", seit de wurdfierder.

Mei de meiwurker giet it goed. Hy is wer oan it wurk.

Plysje: hie oars moatten

In wurdfierder fan de plysje jout ta dat it oars moatten hie. "We hadden het even af moeten stemmen. Het klonk wel als een heel serieuze melding, maar we hadden eerst contact moeten zoeken met KPN om uit te zoeken of er iemand van het bedrijf actief was."

De plysje fynt ek dat de bewenner sels earst mei KPN belje moatten hie, yn stee fan direkt kontakt te sykjen mei de plysje.