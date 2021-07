Kâns op yllegale feesten nimt ta, seit boekingsburo

BME hat it kantoar yn Wytmarsum al ferkeapje moatten en hiert no in romte. Dam krijt folle minder jild as syn kollega's om it omsetferlies te kompensearjen, omdat sy yn in ferkearde kategory ynskreaun binne by de Keamer fan Keaphannel. Dêr komt ynkoarten noch in rjochtsaak achterwei.

"Neat betelle"

Foar Van Popta is it allegearre noch wol te oersjen: "Wy hawwe eins alles noch ôfsizze kind. Wy hiene noch neat betelle." Hy hat wol begrutsjen mei de doarpsfeesten dy't it ôfrûn wykein mei de nije regels konfrontearre waarden.