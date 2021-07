Zeinstra glunderet nei Wembley: "Tige grutsk hoe't it gien is"

Mei Zeinstra ha we it oer de mooglike reade kaart foar Jorginho, oer de sfear op Wembley en oer it mooglike ôfskied fan Björn Kuipers.

Mei Hessel Steegstra en Jan de Vries sjogge we werom op it foar harren suksesfolle EK. "We hiene noait tocht dat we safier komme soene", seit De Vries. "Ien of twa groepswedstriden en dat is it. Mar dat we de heale finale dwaan mochten, is geweldich."

Baalmomintsjes

Dochs wiene der ek mominten wêr't se efterôf fan baalden. Steegstra: "Ik hie wol ien momintsje, ja. By in corner. Der gong in spiler bûten it fjild stean en ik flagge, want dat mei net. Mar minsken tochten dat ik foar bûtenspul flagge. Dêr baalde ik fan."

Jan de Vries hie ek sa'n momint: "Ik hie in VAR-yngreep. Dat is hiel ferfelend. Der stie in spiler hiel skerp wol of net bûtenspul. Dus mei de wittenskip dat publyk goals sjen wol en by twivel trochgean litte, flagge ik net. Dan sjocht de VAR it wol, of net? Ik ha de ferkearde beslissing naam. Dat wurdt je dan net ferwiten, mar je bale wol."