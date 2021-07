Twiveltoeristen komme nei Fryslân: "We wilden geen stress"

By camping De Wâldsang yn Bakkefean ûntfange sy in protte toeristen dy't gewoanwei yn it bûtenlân sitte, mar no dochs yn eigen lân bliuwe. "Wij horen inderdaad bij die bekende groep van twijfeltoeristen ja", seit René Anceaux, wylst er op in stuoltsje foar syn tinte sit.

Gjin stress of ûnwissichheid

Anceaux woe earst nei Denemarken of Spanje, mar troch it coronafirus gong dat net troch. "Dat was eigenlijk verleden jaar al, maar toen werd het op het laatst geannuleerd. We kwamen toen last minute in Bakkeveen terecht en dat beviel ons zo goed, dus we zijn gebleven. Nu wilden we de stress voor zijn en hebben we in februari geboekt. Volgend jaar kijken we wel weer verder. We wilden nu geen stress."

Marijke Rost út Kampen hie itselde idee. "Ik wilde graag naar het buitenland, maar het werd allemaal een beetje te onzeker." Har man Bart fynt it wol prima om hjir te bliuwen.