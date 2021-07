Kolleezje Ljouwert wol troch mei festivals yn Griene Stjer

Dêrnei hat de organisaasje noch wol socht nei oare lokaasjes, mar no't it kabinet de coronamaatregels oanskerpet, kin dat ek net mear trochgean.

"De festivals in de Groene Ster liggen juridisch zeer complex, waarbij we bij de rechter een aantal keren ongelijk hebben gekregen", seit in wurdfierder fan de gemeente Ljouwert. "Daar leren we van, maar het betekent soms wel dat we een deel van ons huiswerk moeten overdoen."

Bestimmingsplan feroarje

De gemeente wurket ûnder oare oan it oanpassing fan it bestimmingsplan yn de Griene Stjer. "Daarmee beogen we het op een verantwoorde manier voor de inwoners makkelijker te maken om festivals in dat recreatiegebied te organiseren." De bedoeling is om de earste ferzje fan it bestimmingsplan letter dit jier klear te hawwen.