KNVB beneamt assistint-skiedsrjochter Erwin Zeinstra ta bûnsridder

Zeinstra makket ûnderdiel út fan it team fan skiedsrjochter Björn Kuipers. Ek Kuipers sels en de oare assistint-skiedsrjochter, Sander van Roekel, binne bûnsridder.

De 44-jierrige Zeinstra hat lieding jûn oan 658 wedstriden. Sûnt 2010 assistearret er Björn Kuipers.

In foarbyld

"Het team van Björn Kuipers is een geweldige ambassadeur van de KNVB en van de Nederlandse arbitrage. Kuipers, Van Roekel en Zeinstra zijn door hun positieve houding en gedrag, toewijding en inzet een voorbeeld voor hun collega-(assistent-)scheidsrechters", seit de KNVB yn in ferklearring.

"Ze laten keer op keer zien dat hun succes het resultaat is van hard werken, veel trainen en de bereidheid zichzelf steeds te verbeteren. Hun succes is een inspiratiebron voor jongens en meisjes om ook te gaan fluiten. Velen van hen geven aan Kuipers te zien als hun grote voorbeeld."

Trije Fryske assistinten

Zeinstra wie ien fan de trije Fryske assistint-skiedsrjochters op it EK. De twa oaren, Jan de Vries en Hessel Steegstra, binne de assistinten fan Danny Makkelie. Sy joegen lieding oan de heale finale tusken Ingelân en Denemarken.

De KNVB jout ûnderskiedingen as erkenning foar de ynset fan ferieningsfrijwilligers of KNVB-officials mei in lange steat fan tsjinst. Ofhinklik fan de lingte fan de 'tsjinsttiid' en de swierte fan de funksje binne der ferskate ûnderskiedingen.

Foppe en frouljusteam ek al

De Rypster assistint-skiedsrjochter is net de iennige Fries dy't bûnsridder fan de KNVB is. Sa krige Foppe de Haan trije jier lyn deselde ûnderskieding. Ein 2017 waarden ûnder oare Loes Geurts, Sisca Folkertsma en Sherida Spitse bûnsridder.