Assistint-skiedsrjochter Erwin Zeinstra feestlik ûnthelle yn Dronryp

Fiif wike fuort fan hûs dus. Dat woe frou Helena ek graach: "Hy mocht ek net earder thúskomme, dat hie ik hiel dúdlik mei him ôfpraat. We steane der itselde yn, ik stean achter him: hy moat salang mooglik yn it toernoai bliuwe." Helena en soan Thomas wienen der sneintejûn by yn Londen. "Ik ha ûntspannen nei de wedstriid sjoen", fertelt Helena. En Thomas geniete ek: "It is in grut stadion mei in soad lawaai. Moai om derby te wêzen."

Moandeitemiddei kaam Zeinstra en de rest fan 'Team Kuipers' oan op Schiphol. Dêr stie him ek in ferrassing te wachtsjen: Kuipers, Zeinstra en de oare assistint-skiedsrjochter (Sander van Roekel) waarden troch de KNVB beneamd ta bûnsridder.

In foarbyld

"Het team van Björn Kuipers is een geweldige ambassadeur van de KNVB en van de Nederlandse arbitrage. Kuipers, Van Roekel en Zeinstra zijn door hun positieve houding en gedrag, toewijding en inzet een voorbeeld voor hun collega-(assistent-)scheidsrechters", seit de KNVB yn in ferklearring.