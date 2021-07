Gemeente rjochtet tydlik parkearterrein yn op De Lemmer

Oan de Vuurtorenweg op De Lemmer wurdt in grut, tydlik parkearterrein oanlein foar sa'n 120 auto's. It terrein leit tusken lisplakken foar boaten, oan de súdkant fan it doarp. Fan it terrein moatte minsken maklik nei it sintrum en nei de njonkenlizzende supermerk rinne kinne.