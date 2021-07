Koloanyen meikoarten hifke troch Unesco: wol of gjin Wrâlderfgoed

It Waadgebiet en it Woudagemaal hawwe al in Wrâlderfgoedstatus. Wiersma ferwachtet net dat syn koloanyengebiet fuortendaliks feroaret as it ek status kriget. "Mar mei dy status hoechst kultuerhistoarysk net mear oan te jaan hoe belangryk oft it is. Dy status jout bêst wol wat. Dan stean wy yn it rychje fan de Sineeske muorre."

Goede balâns tusken toerisme en wenje/wurkje

Wiersma ferwachtet dat de status wol foar wat mear toerisme soargje sil. "Net ynienen miljoenen toeristen. It is hjir al gesellich drok en it sil wol wat drokker wurde."

Hy wol foaral in goede balâns tusken toerisme en wenjen en wurkjen. " It is ek belangryk dat de minsken dy't hjir wenje en wurkje, itselde genot hawwe as dat se no hawwe."