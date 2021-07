Noch grutte ûnwissens: hoe komt it mei de IFKS?

Dizze wike hat de IFKS wer oerlis mei de gemeenten. "Wy wolle earst ris hearre wat de gemeenten yn gedachten hawwe. As it giet om it organisearjen fan de wedstriid, dan kin alles. Bygelyks fierder op see of de Iselmar yn. Mar as it giet om it regulearjen fan it publyk, dan sille gemeenten dochs oanjaan moatte wat sy wolle."

Maatregels

De IFKS hat al besletten dat bepaalde ûnderdielen dy't gewoanwei by it kampioenskip hearre, skrast wurde. "Yn 'e mande mei de kommisjes is besletten dat der dit jier gjin palavers, gjin priisútrikking en gjin feest is. Wy wolle dit jier safolle as mooglik digitaal dwaan. De wedstriidlieding hat him dêr ek op taret. De minsken fan de wedstriidorganisaasje moatte faksinearre of test wêze."