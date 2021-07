Baanhurdfytster Alyda Norbruis kwalifisearre foar Paralympyske Spelen

Norbruis is út 'e skroeven mei it nijs. "Het is mijn allermoeilijkste, allerzwaarste, allerlangste en meest bevochten traject ooit in mijn topsportcarrière geweest," sa skriuwt sy op sosjale media. "Het heeft lang op zich laten wachten, maar ook voor mij is het nu eindelijk bekend en officieel."

Yn 2016 mocht Norbruis de Nederlânske flagge drage op de slutingseremoanje by de Paralympyske Spelen yn Rio de Janeiro.