Mantgum hat genôch jild binnen om baggerdepot te feroarjen yn boarterstún

It fjild fan it baggerdepot moat feroare wurde yn in lokaasje dêr't Mantgumers rekreëarje en sporte kinne. Under tromgeroffel waard sneon it ophelle bedrach fan 162.500 euro bekend makke. De pot mei jild is in goed begjin, mar der moat noch mear binnenhelle wurde om alle plannen útwurkje te kinnen. Yn totaal is der 300.000 euro nedich.

Fan bagger nei better

"It wurdt hjir in prachtich moai boarters- en rekreaasjeplak foar it doarp", seit Jant van Dijk fan doarpsbelang Mantgum. Der komt ûnder oare in natuerboarterstún, in fisksteger, in kuierpaad, fytscrossbanen, bijeflinterlinten en beammen.

It baggerdepot waard acht jier lyn oanlein, sadat it wetterskip de grûn dy't út de sleatten yn de omjouwing helle wurdt dêr kwyt kin. Mar no wurdt it opromme en giet it fan bagger nei better, is it idee.