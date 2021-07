Nei roerich coronajier rydt Dalstra Reizen wer op it bûtenlan: "We sette troch"

Twa bussen steane klear yn de garaazje. Beide mei in grutte karre derachter dêr't fytsen yn kinne. "De ien rydt troch Grinslân om minsken op te heljen, de oare fia It Hearrenfean. By Arnhem bringe we se byinoar en dan sette we ôf nei Súd-Dútslân", seit Dalstra. Hy rydt it earste stik sels. "Dêr haw ik wol sin yn. We binne der klear foar."

It bedriuw hat, om it sêft út te drukken, in roerige tiid achter de rêch. Oan it begjin fan de coronakrisis waard alles stillein. It bedriuw draaide gjin omset mear en waard in skoft letter fallyt ferklearre.

Dalstra makke in trochstart en wachtet no op it momint dat der wer folop riden wurde kin. "We ha alwer skoalreiskes en deitripkes hân, mar fan de 25 bussen ha der noch mar 8 echt riden."