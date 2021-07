Hilde-Anna de Vries fan Greenpeace: "Takomst lânbou stiet op kearpunt"

"Wy fine it belangryk dat safolle mooglik boeren in goed stuk brea fertsjinje kinne. Se binne no it slachtoffer fan in systeem dat him allinnich op produksje rjochtet", seit De Vries.

Greenpeace pleitet foar in saneamd 'omslachfûns' fan netto 26 miljard euro foar de kommende tsien jier. Dat is dan bedoeld om boeren te helpen in nij bestean op te bouwen, dêr't bygelyks ek natuerbehear ûnderdiel fan wêze kin. Njonken oerheden ha alle skeakels yn de keten dêryn in eigen ferantwurdlikheid, fynt De Vries.