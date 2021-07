Van der Bos, Triemstra en Zijlstra winne frije formaasjepartij yn Boalsert

Koart foar de ein fan de wedstriid stiene Kingma-en-dy noch foar mei 5-3, mar se misten trije kear it perk yn it beslissende earste. Van der Bos wist in keats te fersulverjen en pakte dêrmei de winst en de krânsen foar syn partoer mei Triemstra en Zijlstra.

Erwin Zijlstra waard útroppen ta kening. Hy wie bliid mei de earste oerwinning fan it seizoen. "In lekker gefoel. Al wat muoisum yn de finale, mar úteinlik pakke je him wol en dan binne je seker bliid."

Sjoch nei it beslissende momint yn de finale: