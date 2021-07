RIVM meldt 178 nije coronabesmettingen yn de ôfrûne 24 oeren

Yn Fryslân binne yn de ôfrûne 24 oeren 178 nije coronabesmettingen registrearre. Dat meldt it RIVM. It binne der 30 minder as sneon, doe gie it om 208 besmettingen. Yn trochsneed gie it yn de ôfrûne wike om 100 besmettingen deis. Troch in efterstân yn de administraasje falt it sifer snein leger út as dat it werklik is, seit it RIVM.